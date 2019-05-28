Ünlü Kasap Nusret, Meyveleri Havada İkiye Böldü

CANNES FİLM FESTİVALİ'NE DAMGA VURMUŞTU

Ünlü kasap Nusret Gökçe, geçtiğimiz hafta, 72. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen The Traitor filminin galasına katılmış ve kırmızı halıda yaptığı meşhur tuz serpme hareketiyle ilgiyi üzerine toplamayı başarmıştı.

MEYVELERİ HAVADA İKİYE BÖLDÜ

Nusret, sosyal medyadan yaptığı son şovla ağızları açık bıraktı. Sürekli etleri profesyonel bir şekilde kestiğini gördüğümüz Nusret bu kez meyveleri havadayken ikiye böldü. Karpuzu kesmekle başlayan Nusret, olayı adeta şova dönüştürdü.