Nazım Sangare'den esprili yanıt: Yolda görsem Türk demem

Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılan Nazım Sangare, Fransa ve İzlanda maçları öncesi basının karşısına çıktı.

Şenol Güneş'in ilk seferde kendisini Türk olup olmadığını bilmemesinden dolayı milli takım çağrılmaması sorusuna yanıt veren Sangare, "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Şenol Güneş'in benim Türk olduğumu bilmemesini anlıyorum. Ben de kendimi yolda görsem, Türk olduğunu düşünmem. Türk tipim yok. Hocamı anlayabiliyorum" ifadelerini kullandı.