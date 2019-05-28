YEREL

İstanbul Bahçelievler'de kontrollü yıkım kontrolden çıktı

İSTANBUL Bahçelievler'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 11 katlı binanın yıkılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

İSTANBUL Bahçelievler'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan binanın yıkılma anı kameralara yansıdı.

Yapılan çalışma sırasında hiçbir önlem alınmayınca yıkım kontrolden çıktı.

Büyük bir gürültü ile yıkılan 11 katlı bina, ortalığı toz bulutuna bürüdü.

Bu sırada yıkım için çalışan ekipler de toz bulutunun içerisinde kaldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kayseri'de ambulans sürücüsüne kasklı saldırı
Kayseri'de ambulans sürücüsüne kasklı saldırı
'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına soruşturma
'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına soruşturma
Bahçeli'den Pençe Operasyonu açıklaması
Bahçeli'den Pençe Operasyonu açıklaması
Google Huawei yüzünden zarar edecek!
Google Huawei yüzünden zarar edecek!
Tacizci eniştesini öldüren kadın için istenen ceza...
Tacizci eniştesini öldüren kadın için istenen ceza...
Halk otobüsünde taciz şoku!
Halk otobüsünde taciz şoku!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da halk otobüsünde taciz iddiası
Antalya'da halk otobüsünde taciz iddiası
Binali Yıldırım'dan BBP'ye ziyaret! Canlı yayında son dakika açıklamalar
Binali Yıldırım'dan BBP'ye ziyaret! Canlı yayında son dakika açıklamalar
Kadir Gecesi alametleri Kadir gecesi hangi gün nasıl anlaşılır?
Kadir Gecesi alametleri Kadir gecesi hangi gün nasıl anlaşılır?
Halk otobüsünde taciz iddiası
Halk otobüsünde taciz iddiası
Bin 500 rakımda 7 kiloluk dev mantar şaşırttı
Bin 500 rakımda 7 kiloluk dev mantar şaşırttı
Bayram ikramiyesi hangi emekliye 750 lira yatacak?
Bayram ikramiyesi hangi emekliye 750 lira yatacak?
Nazım Sangare'den esprili yanıt: Yolda görsem Türk demem
Nazım Sangare'den esprili yanıt: Yolda görsem Türk demem
Binali Yıldırım'dan 23 Haziran seçimine ilişkin çarpıcı açıklamalar
Binali Yıldırım'dan 23 Haziran seçimine ilişkin çarpıcı açıklamalar