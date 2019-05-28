İstanbul Bahçelievler'de kontrollü yıkım kontrolden çıktı

İSTANBUL Bahçelievler'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan binanın yıkılma anı kameralara yansıdı.

Yapılan çalışma sırasında hiçbir önlem alınmayınca yıkım kontrolden çıktı.

Büyük bir gürültü ile yıkılan 11 katlı bina, ortalığı toz bulutuna bürüdü.

Bu sırada yıkım için çalışan ekipler de toz bulutunun içerisinde kaldı.