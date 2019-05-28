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Bartın'da 20 metrelik define tüneli bulundu

BARTIN'ın Kozcağız beldesinde define arayanlar tarafından kazıldığı değerlendirilen 20 metrelik tünel bulundu.

BARTIN'ın Kozcağız beldesine bağlı Yenişar Mahallesi Tenürlük mevkisindeki arazide mahalle sakinleri, kazılmış bir tünel fark etti. Haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Tünelin, bölgede define arayan kaçak kazı yapanlar tarafından açıldığı değerlendiriliyor.

Muhtar Ferdi Akyer, gazetecilere yaptığı açıklamada, definecilerin yaklaşık 20 metrelik tünel ve içerisinde çukur kazdığını belirterek, "Defineciler bu bölgede define var zannedip sürekli bazı bölgeleri kazıyorlar. Mahallemiz sakinlerinden bu kazıları yapacak kişi yok. Sanırım il dışından ya da mahalle dışından gelerek kazmışlar. Jandarma daha önce yaptığı faaliyetlerde burada jeneratör, ses fişeği gibi kazıda kullanılan malzemeleri ele geçirdi" diye konuştu.

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