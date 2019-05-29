Kuzey Irak'taki Pençe harekatında 6 terörist daha öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika yapılan açıklamada, 'Harekatta 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir' denildi.
Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'a yapılan operasyonda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'nda şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Öte yandan mehmetçiğin operasyonları hız kesmeden devam ediyor.