Kuzey Irak'taki Pençe harekatında 6 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'a yapılan operasyonda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'nda şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Öte yandan mehmetçiğin operasyonları hız kesmeden devam ediyor.