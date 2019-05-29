GÜNCEL

Edirne'de sokak ortasında bıçaklanarak öldürülme anbean kamerada

Edirne'nin İpsala ilçesinde S.D. (36), kendilerine ait köpekleri tüfekle vurarak öldürdüğünü iddia ettiği İbrahim Kaplan'ı (47) bıçakla saldırarak, öldürdü. Kaplan'ın sokak ortasında bıçaklanma anı, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün, saat 10.30 sıralarında, Saraç İlyas Mahallesi Enez Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçeye bağlı Kumdere köyünde yaşayan İbrahim Kaplan, bir süre önce aynı köyde yaşayan S.D. ve kardeşi Ö.D. (20)'ye ait köpekleri tüfekle ateş ederek, öldürdü. Kardeşlerin şikayeti üzerine Kaplan'a, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'nce para cezası kesildi. S.D. ve kardeşi Ö.D., İpsala merkezdeki Enez Caddesi üzerinde köpeklerini öldürdüğünü öne sürdükleri İbrahim Kaplan'la karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D., Kaplan'ı göğsünden 17 kez bıçaklayarak, ağır yaraladı. Çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. S.D. ve kardeşi Ö.D. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Duruşmada kadın avukatla hakim arasında 'etek boyu' tartışması
Duruşmada kadın avukatla hakim arasında 'etek boyu' tartışması
Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervi artış gösterdi
Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervi artış gösterdi
Soylu'dan çarpıcı açıklama: Sürprizimiz var! Bayram tatilinde yola çıkacaklar dikkat
Soylu'dan çarpıcı açıklama: Sürprizimiz var! Bayram tatilinde yola çıkacaklar dikkat
Huawei yasağının Google'a faturası ağır oldu!
Huawei yasağının Google'a faturası ağır oldu!
Türkiye ekonomisinde daralma bekleniyor
Türkiye ekonomisinde daralma bekleniyor
Atalık tohum ürünleri çok yakında marketlerde
Atalık tohum ürünleri çok yakında marketlerde
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tek teker üzerinde giden sürücü trafikte tehlike saçtı
Tek teker üzerinde giden sürücü trafikte tehlike saçtı
Diyarbakır’da inşaatta göçük: 2’si ağır 3 işçi yaralı
Diyarbakır’da inşaatta göçük: 2’si ağır 3 işçi yaralı
Askerlik sistemi yeni yedek subay seçimi nasıl olacak?
Askerlik sistemi yeni yedek subay seçimi nasıl olacak?
Minik Zeynep'e çarpıp metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı!
Minik Zeynep'e çarpıp metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı!
Kayıp 12 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu
Kayıp 12 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu
Pazartesi günü okullar yarım gün mü arefe günü tatil mi MEB
Pazartesi günü okullar yarım gün mü arefe günü tatil mi MEB
Kuzey Irak'taki Pençe harekatında 6 terörist daha öldürüldü
Kuzey Irak'taki Pençe harekatında 6 terörist daha öldürüldü
E okul karne bakma nasıl olur TC ile karne notu sorgulaması
E okul karne bakma nasıl olur TC ile karne notu sorgulaması