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Büyük tepki çeken kitabın yayıncısı polise teslim oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında gözaltı kararı verilen pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu. Topçu, emniyete teslim olduktan sonra gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki hakkında kaleme aldığı kitapta yer alan bazı ibareler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Şevki'nin soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gelen kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu da emniyete teslim olduktan sonra gözaltına alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kitaptaki ifadelerin, Türk Ceza Kanununun 226. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli yasal sürecin başlatıldığı, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

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