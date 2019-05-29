Uzaydan görülen AK Parti amblemli havuz

Şarkışla Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan sulama göleti işlevini yitince göleti parka dönüştürmeye karar verdi.

PARKTA GEZENLER FARK EDEMİYOR

AK Parti amblemi şeklinde hazırlanan projede çalışmaya başlanıldı. Büyük bir kısmı tamamlanan projede AK Parti amblemi belirgin bir şekilde ortaya çıktı.

Ancak park kenarında gezenler bunu fark edemiyor. Parkın AK Parti amblemindeki şekli uydu görüntüleri ve parkın üzerinden, yüksek bir irtifadan kuşbakışı bakıldığında fark ediliyor.