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Uzaydan görülen AK Parti amblemli havuz

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yapımı devam eden AK Parti amblemi şeklindeki park ve havuz uzaydan fark ediliyor.

Şarkışla Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan sulama göleti işlevini yitince göleti parka dönüştürmeye karar verdi.

PARKTA GEZENLER FARK EDEMİYOR
AK Parti amblemi şeklinde hazırlanan projede çalışmaya başlanıldı. Büyük bir kısmı tamamlanan projede AK Parti amblemi belirgin bir şekilde ortaya çıktı.

Ancak park kenarında gezenler bunu fark edemiyor. Parkın AK Parti amblemindeki şekli uydu görüntüleri ve parkın üzerinden, yüksek bir irtifadan kuşbakışı bakıldığında fark ediliyor.

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