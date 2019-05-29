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Gazeteci Kadri Gürsel Çağlayan Adliyesi'nde

Gazeteci Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasından aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine infaz için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Gazeteci Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasından aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine infaz için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Adliyeye davet edilmesi üzerine Çağlayan Adliyesi İnfaz Savcılığı'na geldi. İnfaz işlemlerinin ardından Metris cezaevine gönderilecek.

Gürsel, 11 ay cezaevinde kalmıştı.

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