İstanbul Ümraniye'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı
İSTANBUL Ümraniye'de asayiş denetimi yapan polis ekiplerinden kaçan otomobil içindeki şüpheliler başka araçlara çarpınca yakalandı. Kaza sonucu diğer araçlarda bulunan 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.
İSTANBUL Ümraniye’de polis uygulama noktasından kaçan lüks araç, önce bir otomobile ardından servis aracına çarptı.
Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı.