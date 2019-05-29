YEREL

İstanbul Ümraniye'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı

İSTANBUL Ümraniye'de asayiş denetimi yapan polis ekiplerinden kaçan otomobil içindeki şüpheliler başka araçlara çarpınca yakalandı. Kaza sonucu diğer araçlarda bulunan 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.

İSTANBUL Ümraniye’de polis uygulama noktasından kaçan lüks araç, önce bir otomobile ardından servis aracına çarptı.

Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
1 milyon 500 bin lira ödülle aranan terörist tutuklandı
1 milyon 500 bin lira ödülle aranan terörist tutuklandı
Kadri Gürsel yeniden cezaevine gönderildi
Kadri Gürsel yeniden cezaevine gönderildi
YPG/PKK kaçan Arapların peşine düştü
YPG/PKK kaçan Arapların peşine düştü
Burhan Kuzu'dan Athena Gökhan'a: Anlamadığın konulara girme
Burhan Kuzu'dan Athena Gökhan'a: Anlamadığın konulara girme
İsrail 2018'de 312 Filistinliyi şehit etti
İsrail 2018'de 312 Filistinliyi şehit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Ekrem İmamoğlu esnafı tokatladı mı? İşte o görüntülerin orjinal hali
Ekrem İmamoğlu esnafı tokatladı mı? İşte o görüntülerin orjinal hali
Etek boyu tartışmasında hakim görevden alındı
Etek boyu tartışmasında hakim görevden alındı
Rus sürücü ölümden kıl payı kurtuldu
Rus sürücü ölümden kıl payı kurtuldu
Zümrüt Apartmanı'nın sapık yazarı Abdullah Şevki böyle görüntülendi
Zümrüt Apartmanı'nın sapık yazarı Abdullah Şevki böyle görüntülendi
Navigasyon uygulamasının çıkardığı bayram trafik haritası
Navigasyon uygulamasının çıkardığı bayram trafik haritası
Bomba süsü verdiği paketle kuyumcuyu soydu
Bomba süsü verdiği paketle kuyumcuyu soydu
Yeni askerlik sistemi öğretmenler nasıl askerlik yapacak son bilgi
Yeni askerlik sistemi öğretmenler nasıl askerlik yapacak son bilgi