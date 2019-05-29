GÜNCEL

Zümrüt Apartmanı'nın sapık yazarı Abdullah Şevki böyle görüntülendi

ANKARA'da, 'pedofili' içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki ve kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, adliyeye sevk edildi

ANKARA'da, 'pedofili' içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki ve kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, adliyeye sevk edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'pedofili' içeren ifadeler nedeniyle tepki toplayan kitapla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kitapta yer alan bazı ifadeler nedeniyle yazar Abdullah Şevki ve kitabın yayıncısı Alaattin Topçu hakkında TCK'nın 226'ncı maddesi uyarınca 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kitabın yazarı Abdullah Şevki, dün akşam gözaltına alındı.

Kitabın yayıncısı Alaattin Topçu ise bu sabah avukatıyla birlikte emniyete giderek, teslim oldu. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, adliye girişinde görüntü alan basın mensuplarına, "Siz asıl tacizcilerin peşinden koşun" dedi. İstanbul doğumlu olan Abdullah Şevki Ankara Üniversitesi SBF mezunu. İktisat ve Felsefe dallarında yüksek lisans yapan Abdullah Şevki, uzun süre yurtdışında çeşitli kamu görevlerinde bulundu. İngilizce ve Fransızca dillerinde çevirmenlik yapan Abdullah Şevki, skandal kitabı Zümrüt Evleri'ni 2013 yılında yazmış. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Tepki çeken etek boyu tartışmasına ilişkin Adalet Bakanı Gül ilk kez konuştu
Tepki çeken etek boyu tartışmasına ilişkin Adalet Bakanı Gül ilk kez konuştu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan pençe harekatı açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan pençe harekatı açıklaması
AB'nin son Türkiye raporu olay! Yeni fasıl yok İstanbul seçimi kısmına bakın
AB'nin son Türkiye raporu olay! Yeni fasıl yok İstanbul seçimi kısmına bakın
Sergen Yalçın Alanyaspor'da devam edecek mi? Başkan açıkladı
Sergen Yalçın Alanyaspor'da devam edecek mi? Başkan açıkladı
Arınç ne kadar maaş alacak? İşte İstişare Kurulu ile ilgili merak edilen detaylar...
Arınç ne kadar maaş alacak? İşte İstişare Kurulu ile ilgili merak edilen detaylar...
Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp dehşeti yaşattılar
Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp dehşeti yaşattılar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bomba süsü verdiği paketle kuyumcuyu soydu
Bomba süsü verdiği paketle kuyumcuyu soydu
Duruşmada kadın avukatla hakim arasında 'etek boyu' tartışması
Duruşmada kadın avukatla hakim arasında 'etek boyu' tartışması
Yeni askerlik sistemi öğretmenler nasıl askerlik yapacak son bilgi
Yeni askerlik sistemi öğretmenler nasıl askerlik yapacak son bilgi
Hayata 22 gün tutunabildi
Hayata 22 gün tutunabildi
Gazeteci Kadri Gürsel Çağlayan Adliyesi'nde
Gazeteci Kadri Gürsel Çağlayan Adliyesi'nde
Teşekkür kaç puanla alınır 2019 MEB karne notu sorgulama
Teşekkür kaç puanla alınır 2019 MEB karne notu sorgulama
Şanlıurfa'da çocukların tehlikeli serinlemesi
Şanlıurfa'da çocukların tehlikeli serinlemesi
3600 ek gösterge seçim sonrası çıkar mı ne zaman çıkar?
3600 ek gösterge seçim sonrası çıkar mı ne zaman çıkar?