Rus sürücü ölümden kıl payı kurtuldu

Rusya’ya bağlı Altay Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Barnaul’da seyir halindeki bir otomobilin önünde inşaat malzemesi taşıyan kamyondan demir düştü. Kamyonun kasasından fırlayan demir otomobilin sürücüsünün koltuğuna saplandı. Demirin fırladığını fark eden sürücü ani bir hareketle kafasını çekerek demirin kafasına saplanmasını önledi. Olayın şokunu üzerinden atmaya çalışan sürücü cep telefonunun kamerasıyla çektiği görüntüleri paylaşarak, takipçilerine yaşam ile ölüm arasında kaldığını söyledi. Sürücünün görüntüleri internette paylaşmasının ardından görüntü devlet organlarına kadar ulaştı. Bölge savcılığı olayla ilgili mobese kameralarının araştırılmaya başlandığını, kamyonun tespit edilip sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.