Ekrem İmamoğlu: Bayramda tatili kısa tutun

Seçim otobüsüyle Zeytinburnu İstasyon Meydanında vatandaşlara hitap ettikten sonra Fatih Kocamustafapaşa'ya geçen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Önümüzde bayram var. Bayramda tatile gidenler olabilir, kısa tutun ve geri gelin. Benim her birinize sandıkta ihtiyacım var. Herkesin oy kullanmasını istiyorum. 23 Haziran'da sandıkta görev alacağız. Yüz binlerce insan sandık güvenliğini sağlayacağız ve bir avuç insana fırsat vermeyeceğiz" dedi.