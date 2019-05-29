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Kadri Gürsel'in adliyedeki görüntüleri

"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan gazeteci Kadri Gürsel, infaz işlemlerinin yapılması için teslim oldu

Anadolu Ajansı

Eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan dava kapsamında, 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan gazeteci Kadri Gürsel, denetimli serbestlik hükümleri için cezaevine gönderildi. 

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının da arasında bulunduğu 18 sanığa verilen kararların temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 19 Şubat'ta verdiği kararla, 18 sanık hakkında, yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun buldu. 

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