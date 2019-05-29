Üniversitelilerden uyuşturucuya karşı 'Uyan' filmi
'Uyan' filmi Türk milletlerinin ortak problemi olan ve tüm gençlerin geleceğini tehdit eden uyuşturucu maddeler hakkında, duyarsızlığı ve bunun sonucunda yaşanabilecek olayları konu alıyor.
Uyan filmi senaryosunda, uyuşturucu maddelerin çok azının bile, insan üzerinde ki etkileri, dış çevreye karşı zararları ele alınıyor ve sonucunun her zaman benzer şekilde trajik bir olay ile son bulabileceği gösteriliyor.
Çekimler nasıl geçekleştirildi?
Üniversite arkadaşları, birlikte ekip oluşturup, bir çok kurum ve kuruluşlardan yardım isteyip küçük çaplarda sponsorluklar buldu. Daha sonra çekim konusunda bilgili ekip üyeleri ile Kastamonu ili ve ilçelerinde ki mekanlarda ve Kastamonu Üniversitesinde çekimler gerçekleştirildi.
Filmin galası ne zaman?
Kasım ayında senaryo yazımı başlandı, mart ayında son düzenlemeler yapıldı. Ekip ve ekipman eksiği tamamlanarak 18 Nisan'da çekimler başlandı, 11 günlük çekim sonunda filmin kurgusuna başlandı. Kurgunun tamamı 20 Mayıs’da bitti. Filmin galası 26 Mayıs’da yapıldı.
Filmin fikri: Bünyamin Yücetürk & Nursultan Keneshov
Senaryo: Bünyamin Yücetürk
Prodüksiyon Amiri: Zafer Emir
Yapımcılar: Bünyamin Yücetürk & Nursultan Keneshov & Zafer Emir
Yönetmen: Alihan Erbaş