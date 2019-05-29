Üniversitelilerden uyuşturucuya karşı 'Uyan' filmi

Uyan filmi senaryosunda, uyuşturucu maddelerin çok azının bile, insan üzerinde ki etkileri, dış çevreye karşı zararları ele alınıyor ve sonucunun her zaman benzer şekilde trajik bir olay ile son bulabileceği gösteriliyor.

Çekimler nasıl geçekleştirildi?

Üniversite arkadaşları, birlikte ekip oluşturup, bir çok kurum ve kuruluşlardan yardım isteyip küçük çaplarda sponsorluklar buldu. Daha sonra çekim konusunda bilgili ekip üyeleri ile Kastamonu ili ve ilçelerinde ki mekanlarda ve Kastamonu Üniversitesinde çekimler gerçekleştirildi.

Filmin galası ne zaman?

Kasım ayında senaryo yazımı başlandı, mart ayında son düzenlemeler yapıldı. Ekip ve ekipman eksiği tamamlanarak 18 Nisan'da çekimler başlandı, 11 günlük çekim sonunda filmin kurgusuna başlandı. Kurgunun tamamı 20 Mayıs’da bitti. Filmin galası 26 Mayıs’da yapıldı.

Filmin fikri: Bünyamin Yücetürk & Nursultan Keneshov

Senaryo: Bünyamin Yücetürk

Prodüksiyon Amiri: Zafer Emir

Yapımcılar: Bünyamin Yücetürk & Nursultan Keneshov & Zafer Emir

Yönetmen: Alihan Erbaş