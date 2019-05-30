Erdoğan: İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır bitmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında İstanbul'un sahip olduğu öneme de işaret ederek, "İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var." şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var." ifadelerini kullandı. Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: