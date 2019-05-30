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Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Evlerde arama yapılırken uzun namlulu silah taşıyan bazı polisler de çevrede önlem aldı. 
Operasyonda gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 
Şüphelilerden ikisinin örgütün sözde ağır silah ve bomba sorumluları olduğu ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri ileri sürüldü.

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