Pençe Harekatı'nda 4 PKK'lı daha öldürüldü

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda, SİHA'lar bölgede işaretleme yaptıktan sonra ATAK helikopteri o noktaları ateş altına aldı.

Kameralar tarafından görüntülenen operasyonun ardından, 4 PKK'lının öldürüldüğü haberi geldi.

"ŞU ANA KADAR 19 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Teröristlerin etkisiz hale getirildiğinin haberini Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı'nda, 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu." şeklinde duyurdu.