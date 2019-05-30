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Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir kısmı trafiğe açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir kısmı trafiğe açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamındaki bazı viyadük ve yolların bugün saat 23.59 itibarıyla trafiğe açılması onaylandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Kurtköy-Akyazı (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında bazı kesimler trafiğe açılıyor.

Buna göre, Kesim-4'teki Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü (çift yönlü olmak üzere) ve Kesim-5'teki Liman-Sevindikli kavşakları (Sevindikli Kavşağı dahil, V03 viyadüğü sol taşıma yolu) kesimlerinin trafiğe açılması bakanlıkça onaylandı.

Bazı kesimler 23.59'da trafiğe açılacak

Otoyolun bu kesimleri bugün saat 23.59'da trafiğe açılacak. Belirli yerler (köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi) ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yasak olacak. Kara yolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş tel çitler veya duvarlar bu çıkışları engellemek amacıyla yapıldığından, bu engellerin açılmaması, yıkılmaması, kesilmemesi ve başka şekilde tahrip edilmemesi istendi.

Erişime kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek.

- Asgari hız 40 kilometre

Bu kesimde mecburi asgari hız saatte 40 kilometre, azami hız ise geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde olacak.

Trafiğe açılan kesimde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaklandı. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde durulabilecek.

Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhası koyabilmeleri için genel müdürlük ile görevli şirketten izin alması gerekiyor.

Yolun yapım, bakım ve işletilmesi, sözleşme gereği üstlenici görevli şirket tarafından yürütülecek.

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