Pençe operasyonunda bir ilk! Yerli ve milli 'Bora' füzesi kullanıldı

Bora'nın özellikleri arasında bir diğeri ise farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor.