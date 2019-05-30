Pençe operasyonunda bir ilk! Yerli ve milli 'Bora' füzesi kullanıldı
Şu ana kadar 19 teröristin etkisiz hale getirildiği Pençe operasyonunda Bora balistik füzeleri ilk kez kullanıldı.
Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatında Roketsan tarafından geliştirilen Bora füzesi, ilk kez kullanılmaya başlandı. 610 mm çapındaki füzenin sistemi, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde at ve uzaklaş taktiğini başarıyla uyguluyor.
Bora'nın özellikleri arasında bir diğeri ise farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor.
Yerli son teknoloji silahlar: Öte yandan savunma sistemlerinde yerli ve milli donanmamız, önümüzdeki yıllarda daha da adından söz ettirecek. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silahlar...
SAHA İstanbul koordinasyonunda, kümelenme üyeleri ASELSAN, ROKETSAN, ERMAKSAN, SAVER, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve Gebze Teknik Üniversitesi ile oluşturulan konsorsiyum, Lazer Hava Savunma Sistemleri başlıklı proje geliştirdi. Projenin TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) tarafından desteklenmesi kararlaştırıldı.