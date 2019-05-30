Hande Kazanova Haziran 2019 İkizler Burcu ön planda olacaksınız

Haziran ayı sizin ayınız sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. İkizler burcu Haziran ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında İkizler burcunu neler bekliyor?

Haziran ayı sizin ayınız sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Girişimlerinizi başlattığınız, kendinizi ön plana çıkardığınız ve bu girişimlerinizin sonuçlarını almak istediğiniz aylardan bir tanesi olacak. 3 Haziran’da bir Yeniay gerçekleşecek.

Bu Yeniay, sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Hayatınızla ilgili almak istediğiniz kararları bu Yeniay ve sonrasındaki 15 gün içerisinde gerçekleştirmeniz doğru olacaktır. 4 Haziran’dan sonra ev ve aile alanlarınıza daha çok para harcayacaksınız.

Ticaret hayatınızın aktif olacağı 15 günlük bir döngü başlayacak. 9 Haziran’dan sonra görüntünüzü değiştirmek ve değişik ortamlarda bulunmak önem kazanacak. Bu ay zorlayacı etkilerin de etkili olduğu bir ay olacak. 14-16-19 ve 20 Haziran tarihlerine dikkat etmeniz gerekecek.

Bu tarihlerde parasal konularda sıkıştırıldığınızı hissedebilirsiniz. İstediğiniz gibi hareket edemeyebilirsiniz. Beklenmedik birtakım ödemeler ortaya çıkabilir. Ay sonuna doğru 21 Haziran’dan sonra parasal konular önem kazanıyor. 27 Haziran’dan sonra kısa vadeli seyahatlerinizin peşine düşeceksiniz. Güze bir ay diliyorum.