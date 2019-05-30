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Pompa fiyatına yansıyacak mı? Motorine 11 kuruş indirim

Pompa fiyatına yansıyacak mı? Motorine 11 kuruş indirim

Motorinde litrede 11 kuruş indiririm gerçekleşti. Ancak söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 30 Mayıs 2019 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde litrede 11 kuruş indirim gerçekleşti.

Pompa fiyatlarında değişiklik yok

Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

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