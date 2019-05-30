Süleyman Soylu'dan müjdeli haber: 3 bin kadın polis alıyoruz

Şişli'de bir otelde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Bakan Soylu, yaptığı konuşmada İstanbul'a 27 polis merkezinin kurulacağını söyledi. Bakan Soylu konuşmasının devamında Polis merkezlerinde yeni bir uygulama başlatarak Güven Masaları kurduklarını ve burada çalışmak üzere 3 bin kadın polis alınacağını duyurdu.

Bakan Soylu, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların büyük şehirlerden ayrılacağını ve şehirler arasında yolculuk yapacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İlk 4 ayın sonunda, uyguladığımız Karayolu Güvenliği Politika Belgesi, aynı zamanda birtakım kampanyalarımızla trafikteki ölümler yüzde 41 azaldı. Bu, fevkalade önemli bir rakamdır. Bin 413 olan ölümlü trafik kaza sayısı, yasa sonrası beş ayda yüzde 53 azalışla 661'e düştü."