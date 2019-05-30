Elif Şafak Mahrem kitabı içeriği kitabın konusu ne?

Elif Şafak'ın Mahrem adlı kitabı sosyal medyanın diline düştü. Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabındaki pedofili ifadelerinin ardından bu Kez Elif Şafak'ın Mahrem kitabında küçük bir çocukla cinsel ilişki ayrıntılı şekilde tasvir edildi. Peki Elif Şafak'ın Mahrem kitabı konusu ne, kitabın içeriği nasıl?

Elif Şafak'ın Mahrem kitabı sosyal medyanın diline düştü. Kitabın içinde yer alan ifadeler kan dondurdu. Mahrem adlı kitabın bir yerinde küçük bir çocukla cinsel ilişki ayrıntılı şekilde tasvir edildi. Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabından sonra Elif Şafak'ın Mahrem Kitabındaki cinsel içerikli ifadeler okuyanlarının kanını dondurdu. Peki olay olan Elif Şafak Mahrem kitabında ne yazıyor, kitabın içeriği ne?

Dün gündeme Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabındaki iğrenç satırlar büyük tepki toplamıştı. Sosyal medya da bugün de Elif Şafak'ın Mahrem kitabında yer alan satırlar gündeme geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyuruları üzerine kitapta yer alan bazı ifadelerden dolayı Abdullah Şevki hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı.

Bugün ise sosyal medyada Elif Şafak'ın Mahrem kitabı benzer ifadeler nedeniyle gündeme geldi. Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabındaki pedofili içeren cümlelerin bir benzerini ise Elif Şafak'ın kaleme aldığı görüldü.

Şafak'ın kitabında küçük bir çocukla cinsel ilişki ayrıntılı şekilde tasvir edildi. Bu ifadelerin sosyal medyaya yansıması üzerine Şafak'a çok sayıda eleştirel yorum yapıldı.

Elif Şafak’ın Mahrem kitabında “pedofili” içeren ifadelerin yer aldığı iddia ediliyor. Konuyla ilgili sosyal medyadan tepkiler gelirken Elif Şafak’tan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

ELİF ŞAFAK KİMDİR: 25 Ekim 1971 günü, babasının o sırada doktora yapmakta olduğu Strazburg'da dünyaya geldi. Babası sosyal psikolog ve akademisyen Nuri Bilgin, annesi diplomat Şafak Atayman'dır. Doğumundan kısa süre sonra anne ve babası ayrıldı, annesi tarafından büyütüldü.

Soyadı olarak annesinin adını kullandı. Ortaokulu annesinin görev yaptığı Madrid'de, liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi.

Yüksek lisansını aynı üniversitede Kadın Çalışmaları Bölümünde yaptı. “Bektaşi ve Mevlevi Düşüncesinde Döngüsel Evren ve Kadınsılık Anlayışı” üzerine master tezinin ardından; ODTÜ Siyaset Bilimi bölümünde doktorasını tamamladı.

Doktora tezi, “Türk Modernleşmesinin Kadın Prototipleri ve Marjinaliteye Tahammül Sınırları” başlığını taşıyordu. Elif Şafak'ın İslamiyet, kadın ve mistisizm hakkındaki yüksek lisans tezi Sosyal Bilimler Derneği tarafından ödüllendirildi. Şafak, Ekim 2017'de biseksüel olduğunu açıkladı.