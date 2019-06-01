Pentagon'dan S-400'e yeşil ışık iddiasıyla ilgili açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin S-400'ler konusunda ortak çalışma grubu önerisine karşı olduklarını açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada S-400'ler konusunda Türkiye ile ortak bir çalışma grubu kurulması önerisine karşı olunduğu belirtilirken, bu çalışma grubunun S-400'lerle ilgili endişeleri 'hafifletemeyeceği' bildirildi.

Türk yetkililere tehlikele iletildi

NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, Pentagon'un yaptığı açıklamada ''Türk ve Amerikan askerleri her seviyede iletişimi sürdürüyor. S-400 gibi hava savunma sistemleri, F-35 gibi savaş uçaklarını düşürmek için üretildi. S-400'ün radar sistemi, F-35'lere karşı tehlike oluşturuyor. Daha önce bu konuyla ilgili ABD'den Türkiye'ye teknik ekipler gitti ve aynı şekilde Türk yetkililer de ABD'yi ziyaret etti. ABD'ye gelen Türk yetkililere bu tehlikeler iletildi'' ifadelerini kullandığını bildirdi.

ABD, Türkiye’nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına karşı çıkarken Türkiye, ABD'ye, S-400'ler konusunda 'ortak komisyon' kurulması çağrısı yapmıştı. Pentagon, daha önce de S-400'lerle ilgili çalışma grubu kurulmasına karşı olduğunu açıklamıştı.

NTV, dün yaptığı haberde Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde "S-400 ile ilgili çalışma grubu kurulması fikrinizi beğendim” dediğini bildirmişti.