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Türkiye S-400 alımını erteliyor mu Dışişleri'nden son dakika açıklaması

Türkiye S-400 alımını erteliyor mu Dışişleri'nden son dakika açıklaması

Doların 6 liranın altına inmesinde etkili olduğu düşünülen S400 söylentisine ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi.

Piyasalarda S400 füzelerinin alımının erteleneceğine dair söylentiler vardı. Ancak Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen son açıklama aksi yönde. Açıklamada "Türkiye’nin ABD’nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu noktanın altı çizildi:

'Rusya’dan S-400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Diğer taraftan, ABD’nin S-400 sisteminin NATO’nun birlikte çalışabilirliğine ve F35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumaktadır."

Hulusi Akar ne demişti?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hafta başında yaptığı açıklamada S400'lerin Haziran'a yetişmeyebileceğini, ancak önümüzdeki aylarda Türkiye'ye geleceğini söylemişti. Bu açıklama S400 alımı erteleniyor söylentisine yol açarken, dolar kurunda düşüşe sebep olmuştu. 

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