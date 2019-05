ABD Başkanı Donald Trump Meksika'ya göçmen vergisi koydu

ABD yönetimi, Latin Amerikalı yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD’ye girişini engelleyebilmek amacıyla bu ülkeye yüzde 5 Gümrük Vergisi koydu. ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu vergi kararını Twitter üzerinden duyurdu.

Trump, açıklamasında, “10 Haziran’da ABD, Meksika’dan gelen tüm ürünlere yüzde 5 Gümrük Vergisi uygulamaya başlayacak ve bu, Meksika üzerinden ülkemize akan yasa dışı göçmenler durana kadar devam edecek. Bu Gümrük Vergisi, yasa dışı göçmen sorunu çözülene kadar kademeli olarak artacak, çözüldüğünde ise kaldırılacak.” ifadelerini kullandı.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..