HABER /  GÜNCEL
ADV Kudüs'e dokun berekete ortak ol

PKK adına komite kuran terörist kıskıvrak yakalandı

PKK adına komite kuran terörist kıskıvrak yakalandı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçcesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 'Adil Xoca' kod adlı PKK'lı terörist B.A., yakalandı. Örgüt adına komite kurup yönettiği, örgüte eleman temin ettiği belirlenen B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla 'Adil Xoca' kod adlı B.A. isimli PKK'lı teröristin kentte olduğu belirlendi. Sur ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

​"Daha önce terör dosyalarında adı geçen, ancak kod adı ile faaliyet yürütmesi nedeniyle kimliği tespit edilemeyen, aranma ve yakalanma kaydının bulunmamasından dolayı PKK/KCK terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet yürüttüğü, silahlı terör örgütüne eleman temin ettiği, medrese eğitimi almasından dolayı terör örgütü adına komite kurarak bu komiteye önderlik ettiği, Kobani ve Şengal bölgesinde faaliyet yürüten örgüt üyelerine gıda ve ihtiyaç malzemesi gönderdiği tespit edilen 'Adil Xoca kod adlı B.A. isimli teröristin yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır Sur ilçesinde belirlenen adreste Sur ve Lice İlçe Jandarma Komutanlıklarının da desteğiyle yapılan operasyonda, 'Adil Xoca kod adlı B.A. isimli terörist yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanmıştır."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dış ticaret açığı yüzde 55,6 azaldı
Dış ticaret açığı yüzde 55,6 azaldı
Merkez Bankası açıkladı! İşte 8 maddede mayıs ayı finansal istikrar raporu
Merkez Bankası açıkladı! İşte 8 maddede mayıs ayı finansal istikrar raporu
Kasımpaşa'da İbrahim Üzülmez dönemi
Kasımpaşa'da İbrahim Üzülmez dönemi
Galatasaray'da Belhanda'nın alternatifi bulundu
Galatasaray'da Belhanda'nın alternatifi bulundu
Türk Hava Yolları'ndan ABD'ye yolculuk yapacaklara kritik uyarı
Türk Hava Yolları'ndan ABD'ye yolculuk yapacaklara kritik uyarı
Pakdemirli'den çiftçiye güzel haber ödemeler 19.00'dan sonra hesaplarda
Pakdemirli'den çiftçiye güzel haber ödemeler 19.00'dan sonra hesaplarda
ÖNCEKİ HABERLER
Kadir Gecesi adetli kadınlar ne yapmalı nasıl ibadet etmeli?
Kadir Gecesi adetli kadınlar ne yapmalı nasıl ibadet etmeli?
Bu sene turizm coşacak! Nisan ayında bile doluluk yüzde 76'ya vurdu
Bu sene turizm coşacak! Nisan ayında bile doluluk yüzde 76'ya vurdu
Pazartesi günü okullar yarım gün mü arefe günü tatil mi MEB
Pazartesi günü okullar yarım gün mü arefe günü tatil mi MEB
Inter Conte'yi resmen duyurdu
Inter Conte'yi resmen duyurdu
Türkiye teknik resesyondan çıktı TÜİK GSYH sonuçlarını açıkladı
Türkiye teknik resesyondan çıktı TÜİK GSYH sonuçlarını açıkladı
Bayram ikramiyesi hangi emeklilere eksik yatacak?
Bayram ikramiyesi hangi emeklilere eksik yatacak?
Ölen eşinden aylık alana bayram ikramiyesi ödemesi var mı?
Ölen eşinden aylık alana bayram ikramiyesi ödemesi var mı?
Bugün kandil mi 31 Mayıs ne kandili var Diyanet dini günler
Bugün kandil mi 31 Mayıs ne kandili var Diyanet dini günler
Yorumlar 1 yorum