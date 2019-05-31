Fenerbahçe'den Başakşehir'e süper teklif

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Visca ve İrfan Can için Başakşehir’e paket teklif sunacak. Sarı-Lacivertliler, para artı iki futbolcusunu vererek, iki yıldızı takıma kazandırmaya çalışacak.

Geride kalan kâbus sezonda yapılan yeni transferlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe’de gündem Başakşehir’in sezona damga vuran yıldızları.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın uzun süredir gündeminde olan İrfan Can Kahveci ve Edin Visca için daha önce nabız yoklayan Sarı- Lacivertliler, harekete geçiyor. Hem de reddedilemeyecek bir teklifle.

Para artık iki futbolcu

Başakşehir’e, para artı iki futbolcu önerilecek. Başakşehir’in de yeni yapılanma kapsamında bu öneriye sıcak bakma ihtimali yüksek. Yurt dışını istemediler İrfan Can’ın adı bir süredir Bundesliga ekipleriyle anılırken Visca için ise İspanya ve Güney ülkelerinden teklifler vardı.

İkisi de gitmek istiyor

Ancak her iki oyuncunun da Fenerbahçe’ye gitmek istemeleri Başakşehir’in bu anlaşmayı kabul etmesi adına önemli etkenler olarak öngörülüyor.