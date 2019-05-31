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Berat Albayrak gece yarısı Twitter'da duyurdu! İki müjde birden

Berat Albayrak gece yarısı Twitter'da duyurdu! İki müjde birden

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Bakanlık personeline sınav ve atama müjdesi verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden gece yarısı iki müjde birden verdi. 7 yıldır beklenen kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını bildiren Bakan Albayrak, vergi müfettişi olmaya hak kazanan müfettiş yardımcılarının büyük bir bölümünün atamasını da gerçekleştireceklerini açıkladı.

7 yıldır bekleniyordu

Kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını kaydeden Albayrak, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışanlarının 7 yıl gibi uzun bir süredir beklediği bir müjdeyi paylaşıyoruz. Kurumda 3 yıl çalışmış olan, lisans düzeyinde eğitimi olan tüm arkadaşlarımız, öğrenim ve yaş şartı aranmaksızın, bu sınava girebilecek. 5 yıl içinde 2 sınav gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

Albayrak, müfettiş yardımcıları için de bir müjde verdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Vergi Denetim Kurulu bünyesinde yeterlilik sınav süreçlerini tamamlayarak vergi müfettişi olmaya hak kazanan müfettiş yardımcılarının büyük bir bölümünün atamasını gerçekleştiriyoruz. Atamalara ilişkin işlemleri Bakanlığımız bünyesinde tamamladık ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Verdiğimiz iki sözü de yerine getirdik. Tüm arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

Yenilenebilir enerji mesajı

Albayrak Twitter'dan yaptığı diğer bir paylaşımda ise "Milli Enerji ve Maden Politikamız ile başlattığımız, yenilenebilir enerjide yerli üretim hamlemiz dolu dizgin devam ediyor. 2. Rüzgar YEKA ihalesi, cari açığımızın düşmesine, yerli üretimimizi artırmaya ve fiyatların düşmesine katkı sağlayacak başarılı bir sonuç ile tamamlandı." ifadelerini kullandı. 

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