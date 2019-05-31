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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Vedat Muriç konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Kosovalı futbolcu için devreye giren Galatasaray'ın bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu öğrenildi

Vedat Muriqi'nin yeni adresinin neresi olacağı gündemi meşgul eden konuların başında geliyor. Kosovalı golcüye Türkiye ve yurt dışından resmi teklifler geldi. Fenerbahçe'nin prensipte el sıkıştığı Kosovalı golcü için Galatasaray devreye girdi.

Vedat Muriqi için Fenerbahçe resmi teklifini Çaykur Rizespor'a iletti. Serie A ekiplerinden Torino da 24 yaşındaki futbolcunun talipleri arasında. Ayrıca Fransa ligi takımlarından Toulouse da Vedat'ı kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray devreye girdi
Vedat Muriqi Galatasaray'a da önerilirken, sarı-kırmızılı kulüp, Vedat için verebileceği rakamın 2 milyon Euro olduğunu belirtti.

Gönlü Fener'den yana
Ancak Fenerbahçe'ye gitmek isteyen golcü oyuncunun yakın zamanda transferinin tamamlanması bekleniyor.

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