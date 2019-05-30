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Kritik MGK'dan Doğu Akdeniz vurgusu

Kritik MGK'dan Doğu Akdeniz vurgusu

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'de yaklaşık 3,5 saat süren toplantı sonrası yapılan açıklamada Dogu Akdeniz vurgusu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 3,5 saat sürdü. Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada 'Pençe Harekat'ı kapsamlı şekilde ele alındı' denildi.

Açıklamada 'Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle, geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla mücadelesine devam edeceği vurgulanmıştır.' ifadeleri yer aldı. Akdeniz'deki gelişmelerin de yer aldığı açıklamada 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve oldubittilere izin verilmeyeceğinin altı çizilmiştir.' denildi.
MGK Bildirisi'nde şu ifadeler yer aldı:

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve oldu bittilere izin vermeyeceğinin altı çizildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nın ele alındığı belirtilerek, "Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkta mücadelesine devam edeceği vurgulandı.

Suriye rejiminin, gerginliği azaltma bölgesindeki sivil halka yönelik saldırılarının Astana ruhunu zedelediği belirtildi.

İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak için ilgili ülkelerle temasların sürdürüldüğü ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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