HABER /  GÜNCEL

L-UMTAS füzesi hedefi tam isabetle vurdu

Demirören Haber Ajansı
L-UMTAS füzesi hedefi tam isabetle vurdu

Milli Savunma Bakanlığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 'TCG Bartın' korvetinden, 'L-UMTAS' füzesiyle yapılan atışta, 'ALBATROS-K' süratli su üstü dronunun tam isabetle vurulduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüntüler de paylaşılarak, "TCG BARTIN korvetimizden yerli ve milli 'L-UMTAS' füzesiyle yapılan atışta 'ALBATROS-K' süratli suüstü dronu tam isabetle vuruldu" denildi.

L-UMTAS nedir?

L-UMTAS, taarruz helikopterlerinden kullanım için geliştirilen tanksavar füze sistemidir. Üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkilidir. T-129 ATAK ve SH-70 helikopterlerinin yanı sıra MIL-STD-1760 ve MIL-STD-1553 standartlarına sahip diğer helikopter platformlarına entegrasyon çalışmaları da devam etmektedir. L-UMTAS helikopter platformlarının yanı sıra diğer hava, kara ve deniz platformlarından kullanıma uygun özellikte bir sistemdir.

SON DAKİKA HABERLERİ
İmamoğlu: YSK’da bile tedbir alacağız
İmamoğlu: YSK’da bile tedbir alacağız
TBMM'de kabul edildi! Köprü cezaları affedildi
TBMM'de kabul edildi! Köprü cezaları affedildi
Sinop'ta kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor
Sinop'ta kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor
Avusturya'yı seçimlere götürecek başbakan belli oldu
Avusturya'yı seçimlere götürecek başbakan belli oldu
Trump İsrail'de erken seçim kararından memnun değil
Trump İsrail'de erken seçim kararından memnun değil
Arda Turan'dan ayrılık açıklaması
Arda Turan'dan ayrılık açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'ndan AK Parti'ye hodri meydan!
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'ndan AK Parti'ye hodri meydan!
Doğu Perinçek'ten CHP vekilin önerisine gündem yaratacak sözler
Doğu Perinçek'ten CHP vekilin önerisine gündem yaratacak sözler
Kadir gecesi mesajları resimli Kadir gecesi sözleri-2019 yeni
Kadir gecesi mesajları resimli Kadir gecesi sözleri-2019 yeni
KPSS davası sanıklarına istenen ceza belli oldu
KPSS davası sanıklarına istenen ceza belli oldu
Erdoğan'ın avukatlara yeşil pasaport müjdesi Metin Feyzioğlu'nu böyle sevindirdi
Erdoğan'ın avukatlara yeşil pasaport müjdesi Metin Feyzioğlu'nu böyle sevindirdi
Kadir Gecesi ne zaman 2018 o gün neden köpekler havlamaz?
Kadir Gecesi ne zaman 2018 o gün neden köpekler havlamaz?
Nesli tükenmekte olan dağ keçisi okulda
Nesli tükenmekte olan dağ keçisi okulda
Yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?
Yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?
Yorumlar 2 yorum