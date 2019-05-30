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Hasan Şaş: Başkalarına aynı cezayı vermiyorsunuz

Hasan Şaş: Başkalarına aynı cezayı vermiyorsunuz

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, kendisine 8 maç ceza verilmesi sonrası instagram hesabından Deniz Gezmiş'in sözlerini hatırlatarak cevap verdi.

Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş, PFDK tarafından 8 maç ceza verilmesi sonrası kendisine ait instagram hesabından açıklamada bulundu.

Profesyone Futbol Disiplin Kurulu, Başakşehir maçında saha görevlilerine fiziki ve sözlü saldırıda bulunan Hasan Şaş'a 8 resmi müsabakadan men cezası verdi. Hasan Şaş bu cezaya sosyal medya hesabından Deniz Gezmiş'in "Neden gülüyorsun! Duvarda ADALET yazıyor ona gülüyorum." sözlerini hatırlatarak cevap verdi.

Neden başkalarına ceza verilmediğini merak ediyorum

İşte Hasan Şaş'ın sözleri:

"Yaptığımı savunmuyorum ama bana yapılanın veya verilen cezanın adaletini / hakkaniyetini sorgulamak hakkım. Disipline sevk edildiğim görüntülerdeki kişi bizimle çalışan bir yol arkadaşımız. Maç sonu sarılıp helalleştik. Bu ülkede ırkçılık yapanlara kaç maç verildi, silahla tehdit edenlere kaç maç verildi, rakip oyuncuları tokatlayana kaç maç verildi? Bana 8 maçı vermenizi degil, ceza vermediklerinize niçin vermediğinizi bilmek istiyorum. Hakim Deniz Gezmiş'e sorar; neden gülüyorsun! Duvarda ADALET yazıyor ona gülüyorum."

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