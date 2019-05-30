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Erdoğan'ın avukatlara yeşil pasaport müjdesi Metin Feyzioğlu'nu böyle sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklarken avukatlara pasaport müjdesi verdi. Erdoğan müjdeyi verirken Metin Feyzioğlu büyük sevinç yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen 2019 Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi vermesiyle Metin Feyzioğlu, büyük bir sevinçle alkış tuttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Streteji Belgesi'ni açıkladı.

Bu belgede hakimler, savcılar, avukatlar için çok önemli değişiklikler söz konusu. Hukuk fakülteleri 5 yıla çıkarılırken, avukat olmak isteyen mezun olduktan sonra sınava tabi tutulacak. Hakim ve savcı olmak isteyen de ikinci bir sınavdan geçmek zorunda.

Erdoğan'ın müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, değişiklikleri açıklarken hukukçulara sevindiren bir müjdeyi de verdi. Erdoğan, "Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport vererek, uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz" dedi.

Hukukçular sevindi

Salonda bulunan, başta Metin Feyzioğlu olmak üzere bütün hukukçular, bu sözleri büyük bir sevinçle alkışladı. Feyzioğlu ile göz göze gelen Erdoğan da gülümsedi.

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