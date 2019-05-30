Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma! Şehit var

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Azerbaycan ordusundan bir asker, Ermeni keskin nişancıların açtığı ateş sonucu şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni ordusunun cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde ateşkes ihlali yaptığı ve Agil Omarov isimli askerin keskin nişancıların açtığı ateş sonucu şehit olduğunu bildirildi.

Açıklamada olayın, Dağlık Karabağ sorunu çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının Azerbaycan'da oldukları bir dönemde gerçekleştirilmesine dikkati çekildi.

Ateşkes ihlal provokasyon

Ermenistan ordusunun ateşkes ihlalinin provokasyon olarak nitelendirildiği açıklamada, şehit olan askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunuldu.