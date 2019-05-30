Beşiktaş’ta 1'i kadın 2 çalışanını tokatlaşmıştı! Hakkında karar verildi

BEŞİKTAŞ’ta 1'i kadın 2 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle tokatlayan Şahin Şeker isimli patron adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BEŞİKTAŞ'taki ünlü bir işletmenin sahibi olan patron Şahin Şeker, kendisini görünce ayağa kalkmadı diye Dorock XL personeli Gaye Akıl ve Enver isimli çalışanı tekme tokat dövmüştü.

Büyük yankı uyandırmıştı

Patronun o dayağı güvenlik kamerasına yansıyınca olay sosyal medyaya düşmüş ve büyük yankı uyandırmıştı.