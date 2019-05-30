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AK Parti kapatma davasında kritik rol alan Ferruh Kaleli Ziraat Bankası yönetiminde

AK Parti kapatma davasında kritik rol alan Ferruh Kaleli Ziraat Bankası yönetiminde

Türkiye'nin 15. Anayasa Mahkemesi başkanı ve 10. cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in seçtiği, AK Parti kapatma davasında kritik rol oynayan Ferruh Kaleli, Ziraat Bankası yönetim kurulu üyesi oldu.

Anayasa Mahkemesi üyesi Ferruh Kaleli, görev süresinin bitmesinin hemen ardından, üç yıllığına Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 

Sezer o dönem eleştirilmişti

Kaleli, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, 2005 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından, avukat kontenjanından seçildi. Sezer, o dönemde, kendisine yakın isimleri mahkemeye atayarak, Anayasa Mahkemesi profilini dünya görüşü doğrultusunda şekillendirmekle eleştirildi.

Kaleli'nin oyu kritik rol oynadı

Ankara Hukuk Fakültesi mezunu Kaleli, 2008’de, AK Parti’nin kapatılması istemiyle açılan davada kritik rol oynayan üyelerden biri oldu. Davada, 6 üye kapatma yönünde, 4 üye AK Parti’ye yapılan hazine yardımının kesilmesi yönünde, bir üye de partinin kapatılmaması yönünde oy kullandı. Kapatma kararı verilebilmesi için en az 7 üyenin oyu gerektiğinden, AK Parti’ye “hazine yardımının kesilmesi” yaptırımı uygulandı.

“Kapatma” yönünde oy kullanması bekleniyordu

AK Parti’nin kapatılmaması ancak hazine yardımından mahrum bırakılması yönünde oy kullanan üyelerden biri de “kapatma” yönünde oy kullanması beklenen Kaleli’ydi.

Kaleli’nin kullandığı oy, Ergenekon soruşturması devam ederken çok tartışıldı. Davanın ek klasörlerinde yer alan bir telefon konuşmasında, Kaleli’nin karar toplantısından 10 dakika önce “henüz kararımı vermedim” diyerek süre istediği, görüşmeler yaptıktan sonra oyunu kullandığı iddiası yer aldı.

Kaleli, bu iddialara sert biçimde tepki gösterdi.

Oğlu aday adayı olmuştu

Kaleli’nin ismi oğlunun 2015’te AK Parti’den aday adayı olmasıyla da gündeme geldi. Kaleli, bu konuda, “Oğlum arkadaşlarının teşvikiyle benim yokluğumda adaylık başvurusunda bulunmuş. O sırada ben yurtdışındaydım. Dönünce durumu öğrendim, konuştum, adaylığını geri çekti. Ancak hala aday diye yazılıyor. Bu mahkemeye ve bana yönelik hesapların bir parçası” açıklamasını yaptı.

3 yıllığına seçildi

Kaleli’nin Yüksek Mahkeme’deki görev süresi 3 Mayıs 2019’ta doldu. Kaleli, çok kısa süre içerisinde Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine üç yıllığına seçildi.

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