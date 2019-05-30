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İstanbul Havalimanı’nda bayram kampanyası

İstanbul Havalimanı’nda bayram kampanyası

İstanbul Havalimanı yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle otopark kampanyası düzenledi. 31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında aracını İstanbul Havalimanı otoparkına bırakan vatandaşlar 10 günlük kullanım için 7 gün parası ödeyecek.

İstanbul Havalimanı yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle otopark kampanyası düzenledi. Kampanya 31 Mayıs -3 Haziran 2019 tarihleri arasında geçerli olacak.

Belirtilen tarihler arasında aracını İstanbul Havalimanı otoparkına bırakan vatandaşlar 10 günlük kullanım için 7 gün parası ödeyecek. 3 Haziran 2019 saat 23.59’a kadar geçerli olacak kampanyada 7 günlük otopark abone ücreti ise 298 TL olacak.

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