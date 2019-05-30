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Yakalanan teröristten çarpıcı itiraflar: Dağda iffetten eser kalmadı

Yakalanan teröristten çarpıcı itiraflar: Dağda iffetten eser kalmadı

Güvenlik güçleri tarafından yakalanan PKK'lı teröristlerin ifadeleri, örgütte yoz ilişkilerin her geçen gün arttığını ve bunun örgütten kaçış sebeplerinden biri olduğunu ortaya çıkardı. 

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan Halim kod adlı terörist, ifadesinde normal hayatta tacize ya da tecavüze uğrayan genç kızların ya da ailelerinin intikam almak istediğini, dağda ise iffetten eser kalmadığını, evlenmenin yasak olduğu bir ortamda gizli gizli ya da örgüt elebaşlarının zoruyla birliktelikler yaşandığını belirtti. 

PKK dinsizlik aşılıyor 

Halim kod adlı terörist, ifadesinde bu durumu normalmiş gibi göstermek için yoğun olarak dinsizlik felsefesinin de aşılandığını anlattı. 

PKK çocukların, gençlerin hayatını kabusa çeviriyor 

Genellikle çocuk denecek yaşta kaçırılarak örgüt yaşamını zorla kabul eden, çoğunlukla yoğun tecavüz ve tacize uğrayan gençler için bu durum ömürleri boyunca kurtulamadıkları bir kâbusa dönüşüyor. Örgütten bir şekilde kaçmayı başaranlar, normal bir hayata geçmeye çabalasalar bile geçmişin kötü izlerini silmekte zorlanıyor. 

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