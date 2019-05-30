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Didem Arslan'ın Ahmet Hakan ifşası olay oldu! Kimi kovdurmaya çalıştı?

Didem Arslan'ın Ahmet Hakan ifşası olay oldu! Kimi kovdurmaya çalıştı?

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun ile Habertürk sunucusu Didem Arslan arasında kavga patlak verdi. Ahmet Hakan'ın çirkeflikle itham ettiği Didem Arslan'dan kapak niteliğinde yanıt geldi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nu aynı programda bir araya getirmek isteyen ekran isimleri kapıştı. Ahmet Hakan adını anmadan Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz'ı çirkeflik yapmakla itham etti. 

Didem Arslan neyi ima ediyor?
Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki köşesine taşıdığı satırlara Didem Arslan sosyal medya hesabından yanıt verdi. Arslan, Ahmet Hakan'ın tatildeki patrona gidip sunucuyu işten attırmaya çalıştığını ifşa etti. Bu sunucunun kendisi olup olmadığı konusunda bilgi vermeyen Didem Arslan şunları yazdı: 

-'Sayın Binali Yıldırım, Sayın Ekrem İmamoğlu şu anda siyaset gündeminin en önemli iki ismi. Programıma iki değerli adayı davet etmek işimin gereği. Bu yayını çok istiyorum... BİR SAKINCASI MI VAR?

Ahmet Hakan ne yazdı?

Ahmet Hakan, "Al sen yap bacım" başlığıyla yayımlanan yazısında Didem Arslan için şunları yazdı:

RAKİP televizyon kanalında bir “sunucu” var. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun yapacakları tartışmanın kendi programında gerçekleşmesi için... Resmen ve alenen... Ayılıyor, bayılıyor, ölüyor, bitiyor. Öyle delice istiyor ki bunu... Ekrem Bey’e ayrı yalvarıyor, Binali Bey’e ayrı yalvarıyor.

Bununla da yetinmiyor. Böyle bir tartışmayı yönetme ihtimali olan kişilere de fırsatını bulunca bel altı, bel üstü falan dinlemeden... Sallıyor babam sallıyor. Bu kapsamda... Bana da sallamış bu “sunucu”... Konuk ettiği başkan adayına dönüp... Beni kastederek... Aşağı yukarı şuna benzer bir laf etmiş: “O mahalleden bu mahalleye sürüklenen bir adamın böyle bir tartışmayı yönetmesini istemezsiniz değil mi başkanım?”

Buradan kendisine sesleniyorum: Yahu bacım! Madem üç kuruşluk reyting için bu kadar çirkinleşeceksin... Al senin olsun!

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