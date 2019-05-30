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Olmaz olsun senin gibi anne! 3 yaşındaki kıza ilaç dayağı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da bir kadın ilacını içmeyen 3 yaşındaki çocuğu feci şekilde hırpalarken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer İlçesinde gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilacını içmek istemeyen 3 yaşındaki kızına sinirlenen ve annesi olduğu tahmin edilen kadın, onu ikna edemeyince şiddet uygulamaya başladı. 

İlaç içmek istemeyen kızını dövdü
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, bir marketin önünde bebek arabasıyla oturan kızına ilacı vermek isteyen kadın; kızının istememesi üzerine ilk olarak tokat attı ve sonrasında hırsını alamayıp bebek arabasını tekmeledi.

Ablası engellemeye çalıştı
Küçük kızın ablası olduğu sanılan büyük kız ise annesini engellemeye çalıştı. Hayli sinirlenen şiddet yanlısı kadın, çocukları alarak gözden kayboldu. 

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