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Etek boyuna laf edilen Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

Etek boyuna laf edilen Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

Dün İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir davada etek boyuna laf edilen avukat Tuğçe Çetin eşiyle birlikte adliyeye geldi. Çetin fotoğrafını paylaşıp "Yine aynı kıyafetle her zaman olduğumuz yerdeyiz." notunu düştü.

Etek boyu tartışmasıyla büyük tepki çeken hakim açığa alındı. Aynı eteği giyen avukat Tuğçe Çetin ise eşiyle birlikte bugün de adliyede.

Her gün kadına fiziki ve psikolojik şiddet haberleriyle karşılaştığımız Türkiye gündeminde, bugün ise avukatın etek boyuna karışan hakim var.

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim, kadın avukatın eteğinin olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu iddia etti. Duruşma tutanaklarına da yansıyan bu diyalog büyük tepki çekti.

Açığa alındı

Avukat Tuğçe Çetin'e meslektaşlarından büyük destek geldi. Olayın haberleştirilmesi sonrası büyük tepki çeken hakim görevden alındı.

Her zaman olduğumuz yerdeyiz

Olayın ardından Tuğçe Çetin bugün yine aynı adliyeye aynı kıyafetleriyle geldi. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Çetin, "Yine aynı kıyafetle her zaman olduğumuz yerdeyiz." notunu düştü.

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