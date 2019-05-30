Eski bakanlara yeni görevler! Faruk Çelik bakın ne kadar maaş alacak?

Eski bakanlar yeni görevler almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan Faruk Çelik de Ziraat Bankası'na yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştı. Bankaya atanan yönetim kurulu üyelerine 19 bin 750 TL maaş verileceği ortaya çıktı.

Ziraat Bankası’na, eski Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Serruh Kaleli ve eski Yargıtay üyesi Mehmet Nihat Ömeroğlu yönetim kurulu üyeliğine atandı. genel kurul kararıyla ‘kamu görevlisi olmayan’ bu isimlerin maaşlarının aylık net 19 bin 750 lira olması kararlaştırıldı.

Eski bakanlara yeni görevler

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlık Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu'nun ise VakıfBank'ın başına getirildiği açıklanmıştı.

Diğer isimler şöyle:

Öte yandan, Mevlüt Uysal Halkbank yönetim kurulu üyeliğine, Eski Meclis Başkanvekili Sadık Yakut da VakıfBank yönetim kurulu üyeliğine atandı.