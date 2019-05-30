Fener'e kötü haber! Dzeko dünya devine gidiyor

Fenerbahçe’nin görüştüğü Boşnak golcü Dzeko, Inter ile her konuda anlaşmaya vardı.

Roma formasını giyen Edin Dzeko'nun önceki gün Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği iddiaları büyük heyecan yaratmıştı ancak dün İtalya'dan gelen haberler Sarı-Lacivertliler'i üzecek cinsten.

Corriera dello Sport, Boşnak yıldızın Inter ile her konuda anlaştığını öne sürdü. Haberde, Inter'in Roma'ya 15 milyon Euro önerdiği de belirtildi.

Tatilini Türkiye'de geçiren Boşnak golcünün yeni sezonda Inter forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.