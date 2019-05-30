YKS sınav giriş belgesi çıkarma TC ile YKS sınav yeri sorgusu

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusunun yanıtı netleşti. YKS sınav yerleri ÖSYM'nin resmi sitesinde erişime açıldı. Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaralarıyla öğrenecek. Peki, YKS içerisinde yer alan TYT, AYT ve YDT sınavları ne zaman yapılacak?

YKS giriş belgeleri Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan sınavda adayların hangi merkezde sınava katılacaklarını gösterdi. 3 farklı oturumda düzenlenecek olan sınavların ardından elde edilecek sonuçlarla adaylar üniversite tercihlerini yapabilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle; 15 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 09.00'dan itibaren edinebileceklerdir.

TYT SINAVI NE ZAMAN: YKS 1. oturumu olarak da bilinen Temel Yeterlilik Testi 15 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 10:15’te başlayacak olan sınavda adayların temek yeterlilik bilgileri test edilecek.

AYT SINAVI NE ZAMAN: YKS’nin 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi ise 16 Haziran 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu sınav da aynı TYT gibi saat 10:15’te başlayacak.

YDT NE ZAMAN YAPILACAK: YKS 2019’un 3. ve son oturumu Yabancı Dil Testi de 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 15:45’te yapılacak.

Tüm sınavların sonuçları ise 18 Temmuz’da ÖSYM tarafından açıklanacak