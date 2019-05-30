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Oldukça hareketli bir ay Haziran 2019 Aslan Burcu Hande Kazanova

Oldukça hareketli bir ay Haziran 2019 Aslan Burcu Hande Kazanova

Yeni insanlarla tanışıp yeni yerlere dahil olmak anlamında şanslı bir dönem olacak. Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. Aslan burcu Haziran ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Aslan burcunu neler bekliyor?

Oldukça hareketli aylardan bir tanesi ama seyahate gidecekseniz ya da eğitimle ilgili birtakım girişimleriniz varsa bu alanlarda enerjinizi doğru kullanamayacağınız bir zaman dilimi sevgili Aslan ve yükselen Aslan’lar. 3 Haziran’da bir Yeniay gerçekleşecek.

Geleceğe yönelik proje ve planlarınız, fikirleriniz varsa tüm bunları harekete geçireceğiniz bir Yeniay sizleri bekliyor. 4 Haziran’dan sonra biraz kendi içinize çekileceğiniz bir dönem olacak. Bu dönem içerisinde konuşmanız gereken önemli birtakım konular varsa doğru insanların yanında konuşmaya dikkat edin.

9 Haziran’dan sonra çevrenizden fayda göreceğiniz bir döngüye merhaba diyeceksiniz. Yeni insanlarla tanışıp yeni yerlere dahil olmak anlamında şanslı bir dönem olacak. 14-16-19 ve 20 Haziran tarihlerine biraz dikkat etmeniz gerekecek.

Sağlığınızla ilgili konu ve olaylar ön plana çıkacak. Çalıştığınız yerde bazı zorlukların karşınıza geldiğini fark edebilirsiniz. 17 Haziran’da oluşacak Dolunay aşkı karşınıza getirecek. Bu Dolunay civarında agresif ve tepkisel yanınızı korumanız gerekecek. 21 Haziran’dan sonra ise içinize kapanacağınız bir dönem başlıyor. Güzel bir ay diliyorum.

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