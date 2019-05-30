Beştepe, MİT ve Emniyeti vuran pilotlar hakkında karar

Darbeci helikopter pilotlarının da yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, MİT ve Özel Harekat Daire Başkanlığı binasını vuran pilotların yargılandığı davada karar çıktı.
152 sanıklı davada 56 sanık 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı, Akıncı Üssü'nden Çankaya'ya götüren eski albay Uğur Kapan 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
119 sanık ceza aldı, 31 sanık beraat etti. Firari 2 sanığın dosyası ayrıldı.
34 kişi ise darbe girişimine yardım etmekten 12 yıl 6 ay ile 18 yıl arasında değişen cezalar aldı.