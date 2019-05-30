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GENAR başkanı İhsan Aktaş'tan İmamoğlu yorumu

GENAR başkanı İhsan Aktaş'tan İmamoğlu yorumu

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, 23 Haziran'da gerçekleşecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair Haber7'ye konuştu. Ekrem İmamoğlu'nun bir gün ortada kalacağını söyledi.

İhsan Aktaş'ın Ekrem İmamoğlu ve Canan kaftancıoğlu kıyaslaması şu şekilde:

Bir Canan Kaftancıoğlu, bir de Ekrem İmamoğlu kimliği var. Söylemi ne kadar kaba, yıpratıcı ve halktan uzak olursa olsun Canan Kaftancıoğlu daha rasyonel bir kimliktir. Ortaya çıkan bu yeni başkan adayı figüründe bir kimlik, siyasi duruş, görüş yoktur. Her an herkesten yana olabilir. Sağcı da olabilir, solcu da olabilir. O iki aylık dönemde herkese gülümseyen sempatik bir karakter izlenimi verdiyse de bu dönemde bu figürün yıprandığını görüyoruz. Ben Ekrem İmamoğlu'nun kalıcı bir politikacı olacağını düşünmüyorum. Çünkü herkese yaranmaya çalışan bir politik figür kimseye yaranamaz ve bir gün ortada kalır.

Bir Canan Kaftancıoğlu, bir de Ekrem İmamoğlu kimliği var. Söylemi ne kadar kaba, yıpratıcı ve halktan uzak olursa olsun Canan Kaftancıoğlu daha rasyonel bir kimliktir. Ortaya çıkan bu yeni başkan adayı figüründe bir kimlik, siyasi duruş, görüş yoktur. Her an herkesten yana olabilir. Sağcı da olabilir, solcu da olabilir. O iki aylık dönemde herkese gülümseyen sempatik bir karakter izlenimi verdiyse de bu dönemde bu figürün yıprandığını görüyoruz. Ben Ekrem İmamoğlu'nun kalıcı bir politikacı olacağını düşünmüyorum. Çünkü herkese yaranmaya çalışan bir politik figür kimseye yaranamaz ve bir gün ortada kalır.

 

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