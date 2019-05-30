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Trabzonspor yeni golcüsünü buldu

Trabzonspor yeni golcüsünü buldu

Trabzonspor; uzun süredir takip ettiği ve bonservisi elinde olan Faslı golcü Rachid Alioui ile görüşmelere başladı.

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Trabzonspor'un forvet adaylarından ilki netleşti. Fırtına, Fransa'nın Nimes takımıyla sözleşmesi dolan ve bonservisi elinde olan Rachid Alioui ile temasa geçti.

Sabah'ın haberine göre; Trabzonsporlu scoutların, 26 yaşındaki ve 186 cm boyunda olan Rachid'i Fransa'da birçok karşılaşmada tribünden izlediği ve bordo-mavili yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Trabzonspor'un, forvet hattı için Alioui dışında yine bonservisi olmayan birçok oyuncu için nabız yokladığı gelen bilgiler arasında.

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